مواجهات نارية في الجولة الخامسة للقسم الرابع بقنا

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تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الجمعة، مواجهات الجولة الاخيرة للدور الاول في دوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم.



وتستاهل الجولة بمواجهة نارية، عندما يستضيف فريق سكر قوص، نظيره فريق مركز شباب ابوتشت، في مباراة يبحث كلا الفريقين عن الفوز للافراد بصدارة المجموعة.



يدخل فريق سكر قوص اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متساويا مع مركز شباب نجع حمادي، الذي انهي مبارياته في الدور الاول، ويسعي فريق سكر قوص لتحقيق الفوز والوصول للنقطة العاشرة وينهي الدور الاول متصدر جدول المسابقة.



فيما يدخل فريق ابوتشت اللقاء وله6 نقاط، ويامل في تحقيق الفوز خارج الديار والوصول للنقطةالتاسعة وينهي الدور الاول منفرد بالصدارة.



وفي المباراة الثانية، يحل فريق نادي العمال بقنا، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط، ضيفا علي نظيره فريق الشاطئ بسفاجا، الذي يحتل مؤخرا الدوري بدون رصيد من النقاط.



ترتيب المجموعة



مركز شباب نجع حمادي 7 نقاط

نادي سكر قوص 7 نقاط

مركز شباب ابوتشت 6 نقاط

نادي عمال قنا 3 نقاط

نادي الشاطئ بسفاجا بدون نقاط