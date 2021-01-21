استشاري باثولوجي: هناك تضارب في نتائج اللقاحات الخاصة بكورونا (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور أشرف الحداد استشاري باثولوجي وعضو لجنة بلميد الأوروبية، إن القائمين على لقاح جامعة أكسفورد وأسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، لم يكونوا موفقين في اللقاح، مشيرا إلى أن هناك تضاربا في النتائج الخاصة باللقاحات.

وأضاف استشاري باثولوجي وعضو لجنة بلميد الأوروبية، خلال حديثه لقناة "الغد"، أنه لا بد من العودة للنقاش حول فعالية اللقاحات، في ظل ظهور وتحور سلالات جديدة للفيروس، مشددا على أهمية فعالية اللقاح خاصة في الفترات المقبلة بعد انتشار السلالة الجديدة بصورة أكبر.

وأشار إلى أن اللقاح يتم على جرعتين، وأن الجرعة اللقاح تتم وتثبت فعاليتها على الأقل بعد مرور 10 أيام ليبدأ تكوين الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا.

وأكد الحداد، أن الأجسام المضادة التي تحفزها الجرعة الأولى ربما لم تكن بنسبة عالية، مثل لقاح أسترزنيكا، مشيرا إلى أن قوة المناعة وأجسام مضادة تثبت فعاليته بعد مرور الوقت من الجرعة الأولى ضد الفيروس.

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لقاحات كورونا كورونا الحداد

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