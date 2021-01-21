استشاري باثولوجي: هناك تضارب في نتائج اللقاحات الخاصة بكورونا (فيديو)
الخميس 21/يناير/2021 - 08:28 م
أمنية فوزي
قال الدكتور أشرف الحداد استشاري باثولوجي وعضو لجنة بلميد الأوروبية، إن القائمين على لقاح جامعة أكسفورد وأسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، لم يكونوا موفقين في اللقاح، مشيرا إلى أن هناك تضاربا في النتائج الخاصة باللقاحات.
وأضاف استشاري باثولوجي وعضو لجنة بلميد الأوروبية، خلال حديثه لقناة "الغد"، أنه لا بد من العودة للنقاش حول فعالية اللقاحات، في ظل ظهور وتحور سلالات جديدة للفيروس، مشددا على أهمية فعالية اللقاح خاصة في الفترات المقبلة بعد انتشار السلالة الجديدة بصورة أكبر.
وأشار إلى أن اللقاح يتم على جرعتين، وأن الجرعة اللقاح تتم وتثبت فعاليتها على الأقل بعد مرور 10 أيام ليبدأ تكوين الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا.
وأكد الحداد، أن الأجسام المضادة التي تحفزها الجرعة الأولى ربما لم تكن بنسبة عالية، مثل لقاح أسترزنيكا، مشيرا إلى أن قوة المناعة وأجسام مضادة تثبت فعاليته بعد مرور الوقت من الجرعة الأولى ضد الفيروس.
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