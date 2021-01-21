البنك الأهلي يواصل تدريباته ويخضع لمسحة كورونا استعدادا لانبي

الخميس 21/يناير/2021 - 08:25 م
البنك الاهلي
البنك الاهلي
ولاء حسني
واصل فريق الكرة بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة انبي في الثانية والنصف ظهر الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع التاسع بالدوري.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين باستثناء محمد عبد الرحمن الذي يخضع لبرنامج تأهيلي عقب تعرضه للإصابة، فيما شارك بالمران كريم بامبو للمرة الأولى عقب انضمامه للفريق قادماً من الزمالك على سبيل الاعارة لمدة 6 اشهر.

وفي نفس السياق، خضع الفريق لمسحة طبية إستعدادا للمباراة، ويأتي ذلك وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ويحتل البنك الأهلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، وتعادل الفريق في اخر مواجهاته سلبيا امام الاهلي بالدوري.

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