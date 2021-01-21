شاهد.. البوستر الرسمي لفيلم "قبل الأربعين"

الخميس 21/يناير/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
طرح الفنان الشاب معتز هشام البوستر الرسمي لفيلم "قبل الأربعين" ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وتصدرت فكرة الفيلم الرعب علي البوستر ، وعلق معتز على البوستر وكتب : بسم الله البوستر الرسمي لفيلم قبل الأربعين ، الفيلم 3 فبراير بجميع دور العرض السينمائي في مصر ودول الخليج .



وتدور فكره فيلم "قبل الأربعين" في إطار رعب نفسي ومستند أحداثه من أحداث تمت بالفعل مما يشار بأنها أحداث واقعيه لما يمر به الإنسان من مواقف حقيقية وغيرها .



ويتضمن فيلم "قبل الأربعين" كوكبة ونخبه من النجوم إلا وهم الفنانه داليا مصطفي ، بسمه ، إيهاب فهمي ، هاله فاخر ، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق ، معتز هشام ، أحمد حلاوه، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركه بروماكس للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومن قصه وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان معتز هشام الدرامية مشاركته في حكاية"أمر شخصي" التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، وهو من تأليف عمر عبد الحميد، إخراج محمود كامل، بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، ايهاب فهمي، جمال عبد الناصر، نهال عنبر، نور ايهاب، والمسلسل من إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

أخبار تهمك

بعد فوز الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي المثير على المقاولون العرب

منذ ساعة و 7 دقيقة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يُهاجم حكم مباراة الأهلي والمقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يكشف سر ريمونتادا الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ يوم

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

عرض مهاجم سبورتنج لشبونة على الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ 38 دقيقة

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعتمد «سر التاسعة»

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:32 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

07:30 م

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

06:37 م

عرض مهاجم سبورتنج لشبونة على الزمالك.. تعرف على التفاصيل

08:30 م

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»