بيلوسي تبدأ إجراءات ملاحقة ترامب قضائيًا

الخميس 21/يناير/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر


أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنها بدأت بالفعل إجراءات ملاحقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قضائيًا مع مجلس الشيوخ، بعد أحداث اقتحام الكابيتول (مقر الكونجرس).


وقالت بيلوسي، في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، إنه تم اكتشاف أن إدارة ترامب لم تكن لديها خطة حقيقية لإنتاج وتوزيع اللقاحات في الولايات المتحدة، وهي نقطة أخرى في خطوات التعامل مع فيروس كورونا المستجد المروعة وغير الفعالة.

كما أكدت بيلوسي دعمها للرئيس الجديد جو بايدن من خلال حديثها عن خطته القادمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن ما تحدث عنه بايدن بشأن سحق الفيروس يستند على حقائق علمية.

أخبار تهمك

بعد فوز الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي المثير على المقاولون العرب

منذ نصف ساعة

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

منذ ساعة

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يكشف سر ريمونتادا الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ 34 دقيقة

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يُهاجم حكم مباراة الأهلي والمقاولون

منذ ساعتين و 26 دقيقة

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

منذ ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 12 ساعة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصف مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب بـ "فيلم رعب"

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:32 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

07:30 م

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

06:37 م

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

07:28 م

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»