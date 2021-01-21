أخصائي تغذية: السمنة مثل التدخين تصيب بتصلب الشرايين (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد نبيل، خبير التغذية العلاجية، إن هناك الكثير من الأمراض مرتبطة بمرض السمنة بداية من الضغط والسكر، وصولا إلى تكيس المبايض، مشيرًا إلى أن الحياة تختلف تمامًا عند خفض الوزن.

وتابع "نبيل"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن خفض الوزن 4 كيلو من الممكن ان يقضي على تكيس المبايض تمامًا وفقَا لاحدى الدراسات، مشيرًا إلى أن الحياة الصحية تؤدي إلى علاج الكثير من الأمراض.

ولفت إلى أن السمنة مثلها مثل التدخين تؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين، معقبًا: "كل ما بتاكل بتسلم نفسك للأمراض زي تصلب الشرايين، والكثير من الامراض الأخرى"

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