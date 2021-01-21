خالد الجندي: النشوز ليس للمرأة فقط وإنما للرجل أيضا (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الضرب بالسواك في قوله تعالى: " وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ" لا يجوز، لأن النشوز لم يقع بعد في هذه الآية، لافتَا إلى أن القرن لا يمكن ان يذكر عقوبة لفعل لم يحدث.

وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن النشوز معناه الأرض المترفعة أو تعالي المرأة على زوجها، مشيرًا إلى أن الرجل أيضا ينشز في حال العلو على شرع الله، معقبًا: "الراجل ليه كبير، وهو الله عز وجل".

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