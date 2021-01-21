برلماني يطالب بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة أزمة الحديد والصلب

الخميس 21/يناير/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
دينا ابراهيم
وجه النائب ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، سؤالا لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، عن المشاكل الناجمة عن قرارات الوزارة الخاصة بالعديد من المصانع، ومنها الحديد والصلب وسماد طلخا.

كما تساءل "منصور" عن خطة الوزارة للتعامل مع الشركات التابعة، مشيرا إلي أن الوزير قد صرح بأن ٤٨ شركة خاسرة فى قطاع الاعمال العام، كما وصل عدد الأصول غير المستغلة ١٨٥.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن بيان الوزير مبهم ويحتاج لتفسير وشرح خطة الوزارة لتحويل هذه الخسائر إلى أرباح ولا بد من مشاركة المجلس فى مثل هذه القرارات، حيث أن قرار النقل ما هو إلا قرار بالتصفية.

ووجه عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير قطاع الأعمال، قائلا: ما ذنب العمال من سوء الإدارة، مطالبا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الأمر وتقصى الحقائق.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، حضور وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، وذلك لعرض برنامج وزارته تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

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