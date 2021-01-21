شاهد.. كيف تعرف أن لديك مريض يعاني من التوحد؟

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قالت الدكتورة شيماء طايل، أخصائية تعديل سلوك الأطفال، إن مرض التوحد هو اضطراب في النمو يؤدي إلى صعوبات في التفاعل والتواصل والسلوك الاجتماعي لدى الفرد، وله اختلاف واسع النطاق في أنواعه وشدته، وُيوصف بأنه عجز أو اضطراب في النمو.



وأضافت "طايل"، خلال لقائها مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أعراض مرض التوحد تظهر بشكل عام في أول عامين من عُمر المصاب، سواء كان طفل أو شاب أو حتى رجل كبير؛ وهذا لا يعني بالضرورة تشخيصه في ذلك العمر؛ إذ يمكن أن يُشخص الفرد بالإصابة بالتوحد في أي سن.



وتابعت: "مع أن مرض التوحد اضطراب مزمن إلا أن العلاجات قد تُحسن من حالة المصاب وقدرته على التفاعل، مشيرًا إلى أن مرض التوحد يصيب كافة الأطياف العرقية والاقتصادية على حد سواء، لكنه يصيب الذكور أكثر من الإناث".

