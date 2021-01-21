موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 21/يناير/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


عاد مانشستر يونايتد بفوز صعب من ملعب كرافين كوتيدج، بعد أن تغلب على فولهام بهدفين مقابل هدف، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


تقدم أديمولا لوكمان لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل إدينسون كافاني لليونايتد في الدقيقة 21، ويخطف بول بوجبا هدف الفوز في الدقيقة 65.


بهذا الفوز، انتزع مانشستر يونايتد الصدارة برصيد 40 نقطة، بينما ظل فولهام في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.

وسيستضيف مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة، نادي شيفيلد يونايتد، يوم الأربعاء 27 يناير بملعب أولد ترافورد.


تقام المباراة تمام العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والربع بتوقيت مكة، الثامنة والربع بتوقيت جرينتش.

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