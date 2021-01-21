الجديد شديد.. هكذا أعلن حمو بيكا تعاقده مع شركة هاي كواليتي





يشار أن حمو بيكا يستعد لطرح أغنية "وسع للبطل " وهي ديو مشترك مع المطربة سكر ، وهي من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي وإخراج الكليب نبيل مكاوي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.





والجدير ذكره أن حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "أنتي معلمة" والتي يشاركه بغنائها المطرب عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها.





يحرص الفنان ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، على التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.وأعلن حمو بيكا عن تعاقده مع شركة هاي كواليتي ، وننشر حمو بيكا صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وعلق بيكا علي الصورة وكتب : الف حمد وشكر ليك يارب ، تم تعاقد تاني عقد مع شركة هاي كواليتي ، واللي جاي احلي مع شركة هاي كواليتي وال VIP حمو بيكا والجديد شديد.