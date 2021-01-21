أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي المثير على المقاولون العرب

الخميس 21/يناير/2021 - 08:02 م
الاهلي والمقاولون
الاهلي والمقاولون
علي نبوي
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الفوز في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب.

وفاز الأهلي اليوم على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز ليعتلي صدارة ترتيب الدوري مؤقتا.

ومنح موسيماني لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة لإراحة لاعبيه في ظل خوض الفريق عدد من المباريات خلال فترة زمنية قصية، أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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