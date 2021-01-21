متحدث الصحة يصدر توضيحاً بشأن إعادة جدولة موعد تلقي لقاح كورونا

أصدر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، اليوم الخميس، توضيحا لما أعلنته وزارة الصحة مساء أمس إعادة جدولة مواعيد تلقي لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح "فايزر".

وأوضح العبدالعالي، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه تم تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أنه يمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق "صحتي".

وتابع: "إذا كان لديكم موعد "الجرعة الثانية" ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي".

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الأربعاء، عن إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا (كوفيد-19) لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"؛ بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.