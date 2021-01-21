متحدث الصحة يصدر توضيحاً بشأن إعادة جدولة موعد تلقي لقاح كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أصدر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، اليوم الخميس، توضيحا لما أعلنته وزارة الصحة مساء أمس إعادة جدولة مواعيد تلقي لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح "فايزر".

 

وأوضح العبدالعالي، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه تم تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق.

 

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أنه يمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق "صحتي".

 

وتابع: "إذا كان لديكم موعد "الجرعة الثانية" ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي".

 

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الأربعاء، عن إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا (كوفيد-19) لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"؛ بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الجرعة الثانية

أخبار تهمك

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين

بعد فوز الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و نصف

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

منذ ساعة

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

منذ ساعة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يكشف سر ريمونتادا الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ 34 دقيقة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يُهاجم حكم مباراة الأهلي والمقاولون

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصف مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب بـ "فيلم رعب"

منذ 40 دقيقة

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي المثير على المقاولون العرب

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. "العدل" تقرر المصادقة على الأحكام القضائية إلكترونيًا

تعرف على الموعد الأقرب لظهور لقاح كورونا

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

طبيب بهارفارد يكشف موعد طرح لقاح فايزر في مصر

3 مؤشرات تكشف اقتراب ظهور لقاح كورونا.. وتحرك مصري مهم

6 مفاجآت بشأن لقاح فيروس كورونا في مصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:32 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

07:30 م

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

06:37 م

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

07:28 م

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»