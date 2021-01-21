بسبب التسريب.. جوجل تفتح تحقيق عاجل مع أحد باحثيها

فتحت شركة جوجل تحقيق عاجل مع أحد بحاثيها في قسم الذكاء الاصطناعي لديها، ولذلك بعد اكتشافها مشاركة آلاف الملفات الحساسة خارجيًا من خلال حساب الباحث.





وكشفت التحقيقات أن مارجريت ميتشل التي تقود قسم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي كانت المسئولة عن ذلك.





وجمدت الشركة حساب ميتشل على أنظمة الشركة، والتي كانت تستخدم بعض الأوامر والخوارزميات المؤتمتة للبحث عن رسائل تدين جوجل في قضيتها أمام شريكتها في إدارة القسم، تيمنت غيبرو، التي بدورها طُردت من الشركة بداية شهر ديسمبر الماضي.





وقالت جوجل، إن أنظمتها الأمنية قامت بتجميد حاسب موظف في الشركة عندما اكتشفت مشاركة ملفات حساسة مع عدد من الجهات بشكل تلقائي. ولم تحدد الشركة هوية الموظف، لكن تيمنت غيبرو التي كانت تقود قسم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مع مارغريت ميتشل حددت هوية زميلتها.





كانت ميتشل قد انتقدت في وقت سابق سياسة جوجل ومديرها التنفيذي تجاه موظفيها، لاسيما بعد طرد شريكتها في إدارة القسم في وقت سابق. وطالبت الشركة بالاعتذار خاصة وأنها أوقفت بريدها الإلكتروني بعد طردها وقالت إنها استقالت.