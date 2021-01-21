موسيماني يصف مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب بـ "فيلم رعب"

الخميس 21/يناير/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
وصف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي مباراة فريقه اليوم أمام المقاولون العرب والتي فاز فيها بثلاثة أهداف مقابل هدفين بفيلم الرعب.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت قوية من ناحية كرة القدم، وكان بها الكثير من المشاعر، كما أننا أهدران فيها الكثير من الفرص في الشوط الأول، وهذا قبل ذلك في المباريات السابقة وعلينا العمل على تصحيح هذه الأخطاء".

وتابع :"الأهلي يستمتع عندما يلعب تحت الضغط والوضع يكون خطر عندما لا يقوم الفريق بترجمة الفرص التي تتاح له والتي قد تحرم الفريق من العودة في المباراة".

وزاد :"علينا أن نتحدث عن الإيجابيات فروح الأهلي كانت حاضرة في اللقاء، والتي ظهرت بأننا قادرون على العودة وأن يكون لدينا إيمانا بتحقيق الفوز".

وأشار :"لم أتعصب في المباريات السابقة بين كلا الشوطين، أما في مباراة اليوم تعصبت بشكل كبير وهي المرة الأولى لي منذ وصولي إلى مصر، وكان لابد أن أتعصب على اللاعبين وأقوم بتوجيههم".

وأوضح :"لابد أيضا أن قوم بالإشادة بالجهاز التقني الخاص بي لأننا نجحننا في تغيير أمور كثيرة في خطة المباراة، والتشكيل في 3 مرات، كما أننا نعمل ضد الوقت كي نقوم بتحسين الفاعلية".

وأشار :"محمد مجدي أفشة لعب في المركز رقم 8 في الملعب وقمت باللعب برأسي حربة كما أن التغييرات التي أجريتها كانت فعاله وساعدتنا في تحقيق الفوز وسجلنا منها هدفين".

وفسر :"بعد التقدم بالهدف الثالث قمت بتغيير طريقة اللعب وغيرتها إلى 3-43".

وتطرق للحديث عن علي لطفي حيث قال :"لم يكن سيئا في مباراة اليوم لكن ما فعله جاء بدون قصده لأن الفريق لم يكن يدافع بالشكل الجيد وهذا جزء من كرة القدم".

وأردف :"عندما أعود إلى البيت سأرى هل كان لنا ركلة جزاء في المباراة، ولم يقم الحكم باحتسابها".

وعن سبب تغيير كهربا بين شوطي المباراة قال :"كهربا لاعب مميز وهو هام بالنسبة لنا وساعدنا في تحقيق الفوز في الكثير من المباريات، ولكن تغييره في مباراة اليوم كان فنيا وفقا لمجريات اللقاء".

وحول مباراة بيراميدز المقبلة قال :"هي فرصة جيدة لتقييم الفريق قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وأتمنى أن لا يصاب أحد بالكورونا قبل السفر وهو أهم شيء، كما أننا سنذهب إلى قطر ليس من أجل الدفاع".

وعن عدم إشراك محمد شريف في التشكيل الأساسي قال :"لا يوجد لدي لاعب بديل وأخر أساسي ولا أحد يضمن مركزه في الفريق، وعلى جميع اللاعبين المحاربة من أجل التواجد في تشكيل الفريق".

وأوضح :"منحبت الفرصة لمروان محسن ومحمد شريف ونجح في الأخير في التسجيل لكن والتر بواليا لم يكن موفقا".

وأشار :"لا أنظر إلى اسم اللاعب ولكن أنظر إلى من يكون قادرا على تحقيق الإفادة للفريق وهذا الأمر ينطبق على جميع لاعبي الهجوم".

وأوضح :"محمد الشناوي رقم 1 في حراسة مرمى الأهلي رغم حبي لعلي لطفي، ولا أريد افتعا المشاكل، عندما لا يقدم الشناوي ما أريده سأقوم بإشراك علي لطفي".

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