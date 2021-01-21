خبير عسكري يكشف سبب اهتمام "السيسي" بأفريقيا (فيديو)
الخميس 21/يناير/2021 - 07:52 م
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019-2020 اهتم بالتطور الاقتصادي بين الدول الأفريقية بصورة كبيرة للغاية، وعمل على تطوير منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية من خلال حرية أكبر لانتقال رؤوس الأموال وخلافه.
وتابع "مظلوم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعد ببرنامج "معاك في الصورة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي بذل جهدًا كبيرًا لتوطيد العلاقة بين الدول الأفريقية، وهذا واضح من إقامة مشروعات مصرية في أوغندا وساحل العاج.
ولفت، إلى أن دوائر الاهتمام الأمني لمصر تبدًا بالدول العربية في البداية، ومن ثم أفريقيا، ولهذا هناك حرص من قبل الرئيس السيسي على اهتمام بالدول الأفريقية، وإعداد طريق لربط شمال بجنوب أفريقيا "القاهرة- كيب تاون".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا