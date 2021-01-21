بامبو يشارك في مران البنك الأهلي

الخميس 21/يناير/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
ولاء حسني

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي مشاركة كريم بامبو عقب انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة انبي في الثانية والنصف ظهر الأحد القادم على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع التاسع بالدوري.

وانضم كريم بامبو الى صفوف البنك الأهلي قادماً من الزمالك، حيث وقع أمس على عقود الإنضمام رسمياً على سبيل الإعارة لمدة 6 اشهر.

وفي نفس السياق، تقدم اللواء اشرف نصار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بالشكر الى مسؤولو نادي الزمالك، نظراً للاحترافية التي انتهت بها المفاوضات، وأضاف أن كريم بامبو يعد إضافة قوية لصفوف الفريق خلال المواجهات المقبلة.

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