استشاري نفسي عن قيام أب بتجريد ابنته من الملابس:"الحيوانات مش بتعمل كده" (فيديو)

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علقت الدكتورة إيمان الدمياطي، استشاري الصحة النفسية، على قام قيام أب بتجريد طفلته من ملابسها لحرقها في الشارع انتقامًا من زوجته.



وقالت "الدمياطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعد ببرنامج "معاك في الصورة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، ان هناك الكثير من الأسباب لهذا الأسلوب منها تفريغ طاقة سلبية من ضغوط الحياة بسبب البطالة أو أي شيء آخر، خلاف قلة الثقافة والوعي بأساليب التربية، أو قد يكون الأب تحت تأثير المخدرات، خلاف أن الأعمال الدرامية في فترة من الفرات كانت مليئة بأحداث العنف، وهذا أثر على الثقافة السائدة.



ولفتت إلى أن مثل هذه الظاهرة أصبحت متكررة جدًا وهي ظاهرة تستحق الدراسة، معقبة: "الحيوانات لا تتعامل بمثل الصورة التي تحدث في مثل هذه الظواهر، ومن يصل لمثل هذه الظواهر غير سوي نفسيًا".

