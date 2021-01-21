عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي يكشف سيناريو مرعب ينتظر الولايات المتحدة (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال ناجي مطش، المحلل والعضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي، إن فترة الرئاسة الأمريكية البالغة 4 سنوات، فترة بسيطة جدًا فالسنة الأولى يكون الرئيس مشغولًا حتى يستطيع أن يلم بمعظم الأمور، ثم العامين التاليين يمروا سريعا وتبدأ السنة الرابعة للاستعداد للانتخابات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، أن ترامب لن يستطيع الترشح للانتخابات الأمريكية عبر أي حزب.

وتابع ناجي مطش، المحلل والعضو بالحزب الديمقراطي، أن ترامب مرجح أن يتقدم للترشح في الانتخابات الأمريكية كمستقل، أو أن يقوم بتأسيس حزب جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن حينها الترشح في الانتخابات المقبلة، ومن الممكن أن ينجح في الفوز بالانتخابات، واصفًا ذلك السيناريو بالمرعب بعد الإطاحة بمرشح الحزب الديمقراطي والجمهوري.


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