مصطفى فتحي يظهر في قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز

الخميس 21/يناير/2021 - 07:36 م
سموحة
سموحة
إسلام عودة
أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن اختياره 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها فى الثانية ونصف ظهر غدا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز. 

ضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، عمر صلاح ، أحمد جمال ، رجب نبيل ، محمد عبد المنعم ، محمود البدرى ، أطهر الطاهر ، أحمد حمص ، محمد الترهونى ، محمود حليمو ، على غزال ، محمد كناريا ، إسلام جمال ، أحمد عبد القادر ، عبد الكبير الوادى ، رفيق كابو ، مصطفى فتحى ، ديريك تسيبامبى ، حسام حسن ، محمد طلعت .
 
ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بينما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 12 نقطة .

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