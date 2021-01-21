حي البساتين يعلن عن تعويضات أصحاب نزع الملكية لتوسعة الدائري

الخميس 21/يناير/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أعلنت رئاسة حى البساتين، عن تعويض جميع أصحاب نزع الملكية الشاغلين، والتي سيتم هدمها لصالح مشروع توسعه الدائرى كالأتى:-


وجاءت التعويضات بالنسبة للسكنى كالأتى "الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه، الصالة 40 ألف جنيه، المطبخ + الحمام 40 ألف جنيه".

وجاءت التعويضات بالنسبة للتجارى والتى تشمل الورش والمخازن والمحلات، 3000 آلاف جنيه للمتر الواحد.

كما أعلنت عن الأوراق المطلوبة هى "شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومى، إيصال غاز أو كهرباء أو مياه، عقد ملكية أو إيجار".

وطالبت رئاسة الحى من المواطنين الذين سيتم تعويضهم ، فتح حساب بنكى، وموافاتهم يوم الأحد بصورة الفيزا ورقم الحساب، حتى يتنسى للحى تحويل إجمالى قيمه المستحقات بالتعويض المالى، وتحويل المال للبنك ومنح الأهالى فرصة لاخلاء العقار .



كما بدأت محافظة القاهرة إزالة المنشآت المتعارضة مع مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائرى، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الخاصة بإزالة تعارضات أعمال توسعة الطريق الدائرى بأحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة التى تتم بالتنسيق مع وزارة النقل


وكان قد ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، بحضور عدد من الوزراء، من أجل تيسير بعض الإجراءات الخاصة بنقل المرافق فى الطريق الدائرى الذى تتولى تطويره وتوسعته حالياً وزارة النقل، وهذا الطريق له أهمية كبيرة، وطريق حيوى.

وتقوم وزارة النقل بتطوير الطريق الدائرى فى مختلف قطاعات التطوير، بإجمالى طول 98 كم، بداية من المريوطية إلى الأوتوستراد، ثم إلى محور سعد الدين الشاذلى، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعى، ثم طريق الإسكندرية الصحراوى، وصولأً إلى تقاطع طريق الواحات، بالإضافة إلى كل من كوبرى المنيب وكوبرى الأوتوستراد.



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