حسن الرداد يشارك جمهوره بصورة تجمعه بوالداته الراحلة ويعلق: "توأمي"

الخميس 21/يناير/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يحرص الفنان حسن الرداد على التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية وتذكر والداته الراحلة من حين لآخر.


ونشر حسن الرداد منذ قليل صورة تجمعه بوالداته الراحلة وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق الرداد علي الصورة وكتب : توأمي.


وكانت والدة الفنان حسن الرداد توفيت منذ أيام و قد أعلن حسن عن موعد تشييع جثمان والدته، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، حيث كتب منشورًا قال فيه :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتى السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن العاص في دمياط.


يشار إلى أن حسن الرداد تعاون مؤخرًا مع أمينة خليل في فيلم "توأم روحي"، من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

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