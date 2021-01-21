أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.





وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب المباراة كانت هامة وكان من الممكن أن نسجل في بداية المباراة ولكن هذه هي كرة القدم مثل الدنيا من الممكن أن تكون معك وفي ثانية تهرب منك".





وتابع :"في الشوط الثاني أبلغنا اللاعبين بأننا الأفضل ولا بد من الهدوء والابتعاد عن العصبية وعدم التعليق على القرارات التحكيمية".





وواصل :"الحمد لله نجحنا في الشوط الثاني في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث وأشكر اللاعبين".





وزاد :"كرة القدم ليست مستقرة، ولكن الحمد لله على كل شيء وتؤكد معاني كثيرة في النادي الأهلي".





وأوضح :"أغلقنا الصفحة بكل ما فيها ونستعد للمباراة المقبلة القوية أمام بيراميدز والهامة لمشوارنا في الدوري، وقبل السفر إلى قطر".





وأشار :لا أريد التعليق على تخفيض عقوبة الشناوي، وأرى وضع تركيزنا في الفترة المقبلة والتركيز في المباريات المقبلة وأهميتها".





وزاد :"لا أريد أيضا التعليق على قرارات التحكيم وعلينا التركيز في المباراة المقبلة أمام بيراميدز".



