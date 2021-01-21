أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

الخميس 21/يناير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تحدث عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب عن خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين مقابل ثلاثة في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت من شوطين ولكن فريقي لا يقوم بتقديم كلا الشوطين بنفس المستوى وهذا يرجع إلى الإصابات بفيروس كورونا التي أصيب بها اللاعبون وأبعدتهم عن الفريق لمدة 20 يوما".

وأضاف :"لم نقم بمجاراة النادي الأهلي في الشوط الثاني بعد الأداء المميز الذي ظهرنا عليه في الشوط الثاني، والخسارة صعبة علينا".

وتابع :"هناك عدد من اللاعبين لا يصدقون أن الفريق متقدم بهدفين، وحسم الشوط الأول متفوقا بهدفين".

وأشار :"جميع الفرق التي نواجهها في الفترة الأخيرة تحصل على فترة راحة أكثر منا وعلينا التركيز في المرحلة المقبلة".

وأوضح :"التمس العذر للاعبين في عجم الجاهزية فنحن نعاني من ضغك المباريات ونحن الفريق الويحد في الدوري الذي يواجه المنافسين وراحتهم تكون أكثر منا".

وأردف :"قمت بإجراء التغييرات عقب وصول نتيجة المباراة إلى 2-1 لكي أقوم بتزويد منطقة وسط الملعب، وهذا كان سر تفوقنا في الشوط الأول، وكنت أريد استغلال سرعات لويس إدوارد لكن الأهلي نجح في إدراك التعادل".

واستطرد :"من الممكن أن يكون اللاعبون استسهلوا المباراة عقب التقدم بهدفين وقمت بتحذيرهم بين الشوطين من عودة الأهلي".

واختتم :"فنيا لم نجاري الأهلي في الشوط الثاني، ولا نستحق الخسارة في مباراة اليوم وهذا بسبب سوء التوفيق".

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