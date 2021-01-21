عرض مهاجم سبورتنج لشبونة على الزمالك.. تعرف على التفاصيل





يسعي نادي الزمالك للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق خاصة مركز المهاجم.





وكان نادي الزمالك حقق الفوز على فريق الجونة بهدف دون رد سجله يوسف أوباما ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وقال عصام سالم رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني يفاضل بين ٣ مهاجمين أحدهما كاميروني وآخر برتغالي وثالث إيطالي، من أجل التعاقد مع احدهما في يناير الجاري.





وأكد سالم خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«المهاجم البرتغالي هو الأقرب للانضمام للزمالك ويتميز بقوة بدنية كبيرة».





وكشف رئيس المنظومة الاعلامية بالزمالك عن وجود اللاعب ضمن صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي.



