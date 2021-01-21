عرض مهاجم سبورتنج لشبونة على الزمالك.. تعرف على التفاصيل

الخميس 21/يناير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي نادي الزمالك للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق خاصة مركز المهاجم.

وكان نادي الزمالك حقق الفوز على فريق الجونة بهدف دون رد سجله يوسف أوباما ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عصام سالم رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني يفاضل بين ٣ مهاجمين أحدهما كاميروني وآخر برتغالي وثالث إيطالي، من أجل التعاقد مع احدهما في يناير الجاري.

وأكد سالم خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«المهاجم البرتغالي هو الأقرب للانضمام للزمالك ويتميز بقوة بدنية كبيرة».

وكشف رئيس المنظومة الاعلامية بالزمالك عن وجود اللاعب ضمن صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جلة بطولة الدوري المصري الممتاز المقاولون الزمالك

أخبار تهمك

موسيماني يكشف سر ريمونتادا الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يعتمد «سر التاسعة»

منذ 42 دقيقة

عرض مهاجم سبورتنج لشبونة على الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ 37 دقيقة

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ يوم

بعد فوز الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يُهاجم حكم مباراة الأهلي والمقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي المثير على المقاولون العرب

منذ ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل العرض البرتغالي لضم مهاجم الزمالك

تزامناً مع عيد ميلاده.. تعرف على قصة عشق سامى العدل لنادى الزمالك

وكيل موهبة المقاولون يكشف كواليس عرض سبورتنج لشبونة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:32 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

07:30 م

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

06:37 م

عرض مهاجم سبورتنج لشبونة على الزمالك.. تعرف على التفاصيل

08:30 م

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»