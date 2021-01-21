بعد فوز الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز





وتقدم المقاولون العرب بهدفين في الشوط الأول عن طريق أيمن أشرف بالخطأ في مرمى فريقه،ـ وسيف الدين الجزيري، قبل أن يسجل الأهلي ثلاثية رائعة في الشوط الثاني عن طريق كل من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي قفشة.





واعتلى الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، في حين توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة في المركز الثاني عشر.





قلب نادي الأهلي تأخره أمام المقاولون العرب بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.