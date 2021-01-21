بريطانيا تعلن استعدادها لتخفيف ديون السودان









أعربت الحكومة البريطانية، عن استعدادها لتخفيف ديون السودان في حال نفذت الخرطوم الإصلاحات الاقتصادية الحيوية.





وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، خلال، زيارته الخرطوم اليوم الخميس: تقديم 40 مليون جنيه إسترليني لبرنامج دعم الأسرة في السودان، وذلك من أجل تزويد 1.6 مليون شخص بالدعم المالي المباشر أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية، وفقا لقناة العربية.





ومن جهته قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك: إن المملكة المتحدة مستعدة لدعم تخفيف ديون السودان بمجرد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.





وأثنى "راب" بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية بالسودان قائلا : بين المملكة المتحدة والسودان علاقات تاريخية قوية وشراكة تجارية نريد أن نرى لها الازدهار والنمو، سنواصل دعمنا للسودان في انتقاله الديمقراطي ونرحب بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تقوم بها الحكومة السودانية لوضع البلاد على طريق لخلق حياة أفضل لشعب السودان".





يشار إلى أن وزير الخارجية البريطاني أجرى محادثات اليوم مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير الخارجية بالوكالة عمر قمر الدين، ووزير المالية بالوكالة الدكتورة هبة محمد علي بشأن تحسين العلاقات بين البلدين.