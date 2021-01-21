صاحب مبادرة "زواج التجربة" يوضح الأسباب والشروط (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق


قال أحمد مهران، صاحب مبادرة زواج التجربة، إنه يتفق تماما مع بيان الأزهر الشريف، ودار الافتاء المصرية بخصوص عدم جواز زواج التجربة باعتباره زواج محرم.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق زووم عبر الانترنت مع الإعلامية إيمان يوسف مقدمة برنامج "3 ستات" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الخميس، أنه فكرة زواج التجربة جاءت له من خلال طلب زوجه منه رفع دعوى طلب الطلاق وعرف منها سبب رفع الدعوى وقام بالاتصال بالزوج وعرف أسباب رفضه استكمال الحياة الزوجية بينهما.

وتابع مهران، صاحب مبادرة زواج التجربة، المتخصص في قضايا الأسرة أنه عقد جلسة صلح عرفية بين الزوجين وكتب شروطها، وشروط زوجها، في عقد اتفاق حتى يحدد ضوابط الأسرة، ومن خلالها تستمر الحياة وعدم طلقهما، وجاء بعنوان عقد زواج على مشارطة زواج بمعني الالتزام بعدة شروط لاستمرار الحياة الزوجية.

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