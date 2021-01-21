بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنىء السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة

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هنأ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري بعيد الشرطة.



وجاء بنص التهنئة:



"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بعيد الشرطة، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الرخاء والسلام لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها الحبيب".

