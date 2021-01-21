رئيس مجلس النواب يطالب بحذف كلمة "ناقص نبوس على إيدك"

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قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء نظر بيان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، حذف عبارة "ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة"، وذلك في إشارة للنائبة مايسه عطوه لوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، من الموافقة على العلاوة للعاملين في القطاع.



وشهدت الجلسة هجوما حادا على الوزير، بسبب ما يقوم به في شركات القطاع من تصفية، بدلا من التطوير والتحديث، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق للتعرف على حقيقة ما يقوله الوزير.



وطالبت النائبة مايسة عطوة، بضرورة الإعلان عن مصير عمال الشركات التي تم تصفيتها، وفي مقدمتها "الحديد والصلب"، موجه حديثها للوزير: ازاي بتتكلم بكل فخر لما قفلت القومية للأسمنت؟.

