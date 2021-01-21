رئيس مجلس النواب يطالب بحذف كلمة "ناقص نبوس على إيدك"

الخميس 21/يناير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء نظر بيان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، حذف عبارة "ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة"، وذلك في إشارة للنائبة مايسه عطوه لوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، من الموافقة على العلاوة للعاملين في القطاع.

وشهدت الجلسة هجوما حادا على الوزير، بسبب ما يقوم به في شركات القطاع من تصفية، بدلا من التطوير والتحديث، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق للتعرف على حقيقة ما يقوله الوزير.

وطالبت النائبة مايسة عطوة، بضرورة الإعلان عن مصير عمال الشركات التي تم تصفيتها، وفي مقدمتها "الحديد والصلب"، موجه حديثها للوزير: ازاي بتتكلم بكل فخر لما قفلت القومية للأسمنت؟.

أخبار تهمك

بـ "ريمونتادا رائعة".. الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بفوز مثير على المقاولون العرب

منذ ساعة الا ربع

السيسي يوجه باستكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعة

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فوز الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

منذ 37 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 11 ساعة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يُهاجم حكم مباراة الأهلي والمقاولون

منذ ساعة و نصف

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتأخر بثنائية نظيفة أمام المقاولون العرب في الشوط الأول

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

منذ 9 دقائق

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:32 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

06:37 م

بعد فوز الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

07:00 م

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

05:31 م

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»