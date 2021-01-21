محافظ جنوب سيناء يوجه مناشدة للشعب المصري بشأن مبادرة "شتي في مصر"

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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الطقس في المدن الساحلية المصرية يتمتع بالدفء، حيث أن درجات الحرارة في شرم الشيخ وطابا ودهب معتدلة.



وأشار "فودة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن اطلاق مبادرة شتي في مصر يستهدف تدعيم السياحة الداخلية في مصر، معلقا: "مصر تعتمد على أولادها وقت الأزمات"، مناشدا الشعب المصري الاستفادة من المبادرة.



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قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن مبادرة "شتي في مصر" تتم بالتعاون مع وزارة الطيران المدني لدعم السياحة من خلال تخفيض أسعار تذاكر الرحلات.



وأضافت "شلبي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الدولة تسعى لدفع المصريين إلى الاستمتاع بالمناطق السياحية في مختلف أنحاء الجمهورية.



وتابعت: "نستهدف الأسرة المصرية للمشاركة في مبادرة "شتي في مصر"، لافتة إلى أن الفنادق في الأقصر وأسوان وسيناء وفرت عروض مخفضة للأسر المصرية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

