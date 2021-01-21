مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية

الخميس 21/يناير/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
ريهام على

انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعي وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وتأكيدا علي دور الحزب المجتمعي ومشاركتة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبئ عنة ودعم الاسر الاكثر احتياجا.

قامت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ امين الحزب بالمحافظة بتجهيز وتوزيع 2500 كرتونة تحتوى على كافة المواد الغذائية الجافة، وذلك علي الأسر الأكثر احتياجا بقري ونجوع مراكز محافظة الفيوم تحت أشراف أمانة تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية بالمحافظة وبالتنسيق مع أمانات المراكز،حيث تولي فريق الحزب بتوصيل كرتونة المواد الغذائيه الى منازل المستحقين لها من المواطنين،وذلك ضمن مسيرة الخير التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تحت شعار كلنا واحد وذلك في إطار "مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم"

هذا وقد أشار المهندس عبد القادر الجارحي امين الحزب بالمحافظة أن عملية التوزيع تمت وفقا لكشوف تم إعدادها علي أرض الواقع ضمانا للوصول إلى أهالينا من المستحقين مشيرا الي أن هذة المبادرات تستهدف معاونة الأسر المستحقة وتخفيف العبء عنها في الظروف القاسية التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا وأن وذلك بٱتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال المساهمة في تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة " التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال تنظيم كافة المبادرات والفاعليات التي ينظمها الحزب للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذة الجائحة.

كما طالب بعمل حملات تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة والعمل علي تعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية
مستقبل وطن بالفيوم يواصل جهودة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية

أخبار تهمك

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بـ "ريمونتادا رائعة".. الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بفوز مثير على المقاولون العرب

منذ ساعة الا ربع

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يتأخر بثنائية نظيفة أمام المقاولون العرب في الشوط الأول

منذ أقل من ساعتين

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بعد فوز الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

منذ 37 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

منذ 9 دقائق

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يُهاجم حكم مباراة الأهلي والمقاولون

منذ ساعة و نصف

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ يوم

السيسي يوجه باستكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:32 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

06:37 م

بعد فوز الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

07:00 م

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

05:31 م

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»