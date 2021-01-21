الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

الخميس 21/يناير/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مصير الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب التوديع المفاجئ من دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا بالخسارة على يد ألكويانو بهدفين مقابل هدف.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن ريال مدريد ودع البطولة الثانية في أقل من أسبوع بعد الهزيمة على يد أتلتيك بيلباو في الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الآداء الكارثي الذي ظهر به ريال مدريد أمام ألكويانو هو ما آثار قلق مسئولي الملكي أكثر من خسارة البطولة الثانية في أقل من أسبوع.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هذا الأمر جعل مستقبل زيدان في محل شك كبير في ريال مدريد لدرجة أنه هناك تفكير في مسألة رحيله قبل انطلاق دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد ظهر في الموسم الحالي في العديد من المباريات بمستويات مُخجلة إلا أن تكرار الأمر أمام فريق من الدرجات الأدنى لدرجة الخسارة أمامه في الكأس وبعشرة لاعبين هو ما أكد أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد يتخذ إجراءً بشأن مستقبل زيدان عقب مباراة ديبورتيفو ألافيس المقبلة في الدوري الإسباني إذا تعثر الفريق وعقب تولي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قيادة باريس سان جيرمان الفرنسي سيكون راؤول جونزاليس هو البديل الأقرب لخلافة زيدان.

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