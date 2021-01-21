سينزو يهزم اهناسيا وفوز عاملين غارب وأبو كساة بالقسم الثالث

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وتعادل مركز شباب ابشواى أمام نظيره مركز شباب سنورس بنتيجة 1/1 .



ونجح عاملين غارب فى تحقيق فوز كبير على نظيره مطرطارس بنتيجة 1/4 .



وسقط اهناسيا فى فخ الخسارة بنتيجة ثقيلة أمام سينزو بخماسية نظيفة .



وخسر اطسا بملعبه امام ابو كساة بنتيجة 1/2 .



فيما تم تأجيل مباراة ببا وضيفه الواسطى ومباراة راس غارب امام مركز شباب الفيوم لتقام السبت القادم



ولن يلعب طامية مواجهات بتلك الجولة .



ترتيب المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .



1 -سينزو 17 نقطة



2 - مطرطارس 13 نقطة .



3 - طامية 11 نقطة .



4 - ابو كساة 10 نقاط .



5 -الواسطى 10 نقاط .



6 - ابشواى 10 نقاط .



7 - سنورس 9 نقاط .



8 - عاملين غارب 9 نقاط .



9 - ببا 6 نقاط



10 - اهناسيا 5 نقاط .



11 - اطسا 5 نقاط



12 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط .



13 - راس غارب صفر نقاط .

أقيمت اليوم 4 مباريات بمنافسات الاسبوع السابع بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر