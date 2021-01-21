سينزو يهزم اهناسيا وفوز عاملين غارب وأبو كساة بالقسم الثالث

الخميس 21/يناير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


أقيمت اليوم 4 مباريات بمنافسات الاسبوع السابع بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر  .

وتعادل مركز شباب ابشواى أمام نظيره مركز شباب سنورس بنتيجة 1/1 .

ونجح عاملين غارب فى تحقيق فوز كبير على نظيره مطرطارس بنتيجة 1/4 .

وسقط اهناسيا فى فخ الخسارة بنتيجة ثقيلة أمام سينزو بخماسية نظيفة .

وخسر اطسا بملعبه امام ابو كساة بنتيجة 1/2 .

فيما تم تأجيل مباراة ببا وضيفه الواسطى ومباراة راس غارب امام مركز شباب الفيوم لتقام السبت القادم

ولن يلعب طامية مواجهات بتلك الجولة .

ترتيب المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .

1 -سينزو 17 نقطة

2 - مطرطارس 13 نقطة .

3 - طامية 11 نقطة .

4 - ابو كساة 10 نقاط .

5 -الواسطى 10 نقاط .

6 - ابشواى 10 نقاط .

7 - سنورس 9 نقاط .

8 - عاملين غارب 9 نقاط .

9 - ببا 6 نقاط

10 - اهناسيا 5 نقاط .

11 - اطسا 5 نقاط

12 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط .

13 - راس غارب صفر نقاط .

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