خالد الجندي: ما حُرم أمر ينفذ ولا نختلق له أسباب لمنعه (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله حرم الطيبات من العطر والعلاقات الزوجية والصيد ولبس المخيط، أثناء أداء مناسك الحج، وهذا لضبط النفس والاتزان والتهذيب والتريبة.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "علينا أن نتفق على أمر أن ما حرمه الله لا نوضح ولا نقول فيه سبب، فمثلا البعض يقول أنا بشرب خمر بس لا أسكر وربنا حرمه عشان بتذهب العقل وأنا عقلى بكون حاضر نقول له هذا أمر إلهى لابد من تنفيذه دون خلق أسباب أو تلاشى الأسباب".

