"مبادلة" توقع إتفاقية مع مصر للتنقيب عن البترول والغاز في البحر الأحمر

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر مع شركة مبادلة للبترول اتفاقية امتياز للتنقيب عن البترول والغاز في "القطاع 4" بالمياه العميقة بالبحر الأحمر التابعة للشركة المصرية القابضة لجنوب الوادى بمساحة تقدر بـ3084 كم مربع، والتي منحتها الحكومة المصرية حق التنقيب من خلال جولة العطاءات المقامة فى عام 2019.





وبموجب هذه الاتفاقية تمتلك مبادلة للبترول حصة مشاركة نسبتها 27 بالمائة في القطاع، في حين تمتلك شركة "شل" المشغل حصة نسبتها 63 بالمائة، وتمتلك شركة "ثروة للبترول" المصرية باقى الحصة ونسبتها 10 بالمائة.





ويقع القطاع 4 في شمال البحر الأحمر في منطقة مجاورة لحوض خليج السويس الغنية بالموارد الطبيعية، وسيلتزم الشركاء بإجراء دراسات تنقيبية تحت سطح البحر في هذا القطاع، وجمع البيانات السيزمية للمنطقة باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد، خلال السنوات الثلاث الأولى من مرحلة الاستكشاف.





وقال الدكتور بخيت سعيد الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول: "تمثل إضافة "القطاع 4" في البحر الأحمر امتدادا جديداً لعملياتنا في مصر مع توفير فرصة ثمينة لتوسيع نشاطنا وبالعمل مع شريك استراتيجي كشركة "شل". وستدعم عمليات البحث والتنقيب في هذا القطاع ، في حال نجاحها، استراتيجيتنا المتمثلة في استخراج المواد الهيدروكربونية وتصنيعها من أجل المساهمة فى دعم استقرار وتوسع السوق المصرية مع توفير فرص النمو لعملياتنا فى هذا البلد الشقيق".





الجدير بالذكر أن مبادلة للبترول تمتلك بالإضافة إلى امتياز "القطاع 4" في البحر الأحمر، حصة وقدرها 10 بالمائة في امتياز حقل "شروق" البحري للغاز والذي يضم حقل "ظُهر" للغاز الطبيعي، إلى جانب 20 بالمائة في امتياز منطقة "نور" البحرية للغاز، وكلاهما يقع فى البحر المتوسط قبالة سواحل جمهورية مصر العربية.