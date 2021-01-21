غموض في مستقبل فاران مع ريال مدريد

الخميس 21/يناير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مستقبل المدافع الفرنسي رافائيل فاران مع ريال مدريد غير واضح ومبهم حتى الآن.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا أثار الجدل بعد أن أكد عدم وضوح الرؤية بالنسبة لريال مدريد حتى الآن حول تجديد عقد فاران الذي ينتهي عقب موسمين.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن فاران غاب عن خسارة ريال مدريد المفاجئة أمام ديبورتيفو ألكويانو بهدفين مقابل هدف في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال رومانو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس:"في الموسم المقبل، سيتبقى على نهاية عقد فاران مع ريال مدريد موسمًا واحدًا فقط".

وأضاف:"لقد قام بتغيير وكيل أعماله قبل بضعة أشهر، سيتعين علينا الانتظار بضعة أشهر لفهم ما سيحدث معه، مستقبله غير واضح في الوقت الحالي".

واختتم رومانو تصريحاته قائلاً: "لكي أكون واضحًا، أنا لا أقول أنه سيرحل لكن سيكون 2022 عامًا كبيرًا ومهمًا لريال مدريد".

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