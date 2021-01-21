عاجل.. الأهلي يتأخر بثنائية نظيفة أمام المقاولون العرب في الشوط الأول

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام المقاولون العرب متأخرًا بهدفين دون مقابل في في المباراة المقامة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.





الأهلي بدأ المباراة بشكل قوي حيث مرر محمد هاني في الدقيقة الثانية تمريرة عرضية "جلت" من على أقدام فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب داخل منطقة الجزاء وتصل الكرة لعلي معلول الذي سددها قوية لكن صمود حسن شاهين حارس مرمى ذئاب الجبل نجح في إبعادها عن مرماه ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.





وحصل ياسر إبراهيم على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة في الدقيقة 8 بعدما أعاق أحمد داوودا لاعب المقاولون العرب على حدود منطقة جزاء الأهلي لينفذ محمد سمير الركلة الحرة لكن تسديدته ارتطمت في الحائط.





وفي الدقيقة 11 سدد حمدي فتحي تصويبة قوية من على حدود منطقة جزاء المقاولون العرب لكن تصويبته مرت بدون عنوان وتبتعد عن مرمى حسن شاهين، ثم رواغ محمد هاني محمد مجلي داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أعلى العارضة في محاولة خطيرة من الأهلي للتسجيل.





ومرر أليو ديانج تمريرة عرضية رائعة من الناحية اليمنى لكن تأخر بواليا أضاع فرصة خطيرة على الأهلي، لتصل إلى علي معلول الذي سدد الكرة عالية وبعيدة جدا عن مرمى حسن شاهين حارس مرمى فريق المقاولون العرب.





وفي الدقيقة 27 مرر أيمن أشرف كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها والتر بواليا بضرة رأسية لكنها لم تشكيل خطورة على حارس الذئاب ويُبعدها الدفاع بعيدة عن منطقة الجزاء.





وأهدر الكونغولي والتر بواليا أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 34 بعدما فشل في تحول الكرة العرضية المتنقة من محمد مجدي أفشة وتضيع محاولة خطيرة للفريق الأحمر.





وفي الدقيقة 38 سدد باسم علي كرة قوية لترتطم بأقدام أيمن أشرف وتسكن شباك الحارس علي لطفي لتعلن الهدف الأول للمقاولون العرب في المباراة.





وفي الدقيقة 44 تلقى سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب تمريرة رائعة من محمد حمدي زكي وضعها المهاجم التونسي داخل المرمى معلنا الهدف الثاني لذئاب الجبل.





وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع احتسب حكم اللقاء محمود ناجي ركلة جزاء لصالح الأهلي لكن بالعودة لتقنية الفيديو المساعد "الفار" قام بإلغاء اللعبة، لينتهي الشوط الأول بتقدم المقاولون العرب بهدفين دون مقابل.



