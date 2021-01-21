خالد الجندي: الفراعنة أعلى فئة مؤمنة وردت في القرآن (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفراعنة أجمل نسب في القرآن الكريم بعد الانتساب إلى الله عز وجل وإلى الإسلام.



وأكد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الفراعنة هي أعلى فئة مسلمة ومؤمنة وردت في القرآن الكريم، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ كْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ"، منوهًا بأن أعظم امرأة في القرآن الكريم بعد مريم ابنة عمران، كانت من الفراعنة وهي زوجة فرعون.



واستنكر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رفض البعض إطلاق لقب فراعنة على المنتخب المصري، معقبًا: "إن شاله ماكنت فرعون ولا شوفتها، ده شرف ليك وللي خلفوك إنك تكون فرعون"، مشددًا على أن الله اعلى ذكر الفراعنة، وسحرة فرعون أمنوا بسيدنا موسى ونصروه ووقفوا امام التعذيب في سبيل الله، مؤكدًا على ضرورة ان نفتخر أننا من سلالة الفراعنة المؤمنين الأتقياء، متابعًا: "مش كل الفراعنة غرقوا في اليم".

