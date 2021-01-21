بشرى سارة لميلان قبل مواجهة أتلانتا

الخميس 21/يناير/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي بشرة سارة وذلك قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها الفريق ضد نادي أتلانتا يوم السبت القادم لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر من الكالتشيو.


وأعلن الروسونيري عودة الثلاثي رادي كرونيتش وأنتي ريبيتش وتيو هرنانديز إلى التشكيلة، بعد أحدث فحوصات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وقال ميلان، في بيان رسمي: "يعلن النادي أن كلاً من أنتي ريبيتش ورادي كرونيتش خضعا لاختبار فيروس كورونا، وجاءت المسحة بنتيجة سلبية، كما خضعا هذا الصباح للفحوصات الطبية المطلوبة لاستئناف النشاط الرياضي".

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