شاهد.. نوال الزغبي تشعل "إنستجرام" بكوبليه من أغنيتها الجديدة "عقلي وقف"

الخميس 21/يناير/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على التواصل الدائم مع متابعيها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت نوال الزغبي من قليل فيديو لها من داخل الاستوديو وهي تغني كوبلية من أغنيتها الجديدة "عقلي وقف" وذلك عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.


وعلقت على الفيديو وكتبت : أنا عقلي وقف قدام الدنيا بحالها أنا جاية وهو يعترف ، عقلي وقف قريباً. 



الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إخراج فادي حداد.



يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغنيات متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما وإلهامى دهيمة.


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