مذكرة تفاهم لإنشاء مرجعية لمؤشرات الاقتصاد الأردني الأساسية

الخميس 21/يناير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن والمُنتدى الاقتصادي الأردني، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لإنشاء مرجعية لمؤشرات الاقتصاد الأردني الأساسية.

وهدفت المذكرة التي وقعتها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة فيرير اوليفيلا، ورئيس مجلس إدارة المُنتدى الاقتصادي الدكتور خير ابو صعيليك، للتعاون المشترك في مجال تطلعات التنمية الرئيسية في الأردن والعمل بشكل خاص على تحقيق المحاور المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الأردن.

وبحسب مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان على إبراز أهمية البيانات ودورها في صنع السياسات والقرارات الاقتصادية والتنموية لمواكبة عصر البيانات وعلومها.

وتدعم المذكرة إنشاء مرجعية لمؤشرات الاقتصاد الأردني الأساسية ونظام تقييم ومتابعة لتقدم وتراجع هذه المؤشرات، إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تعزيز إدراجها ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية. ويسعى الطرفان من خلال المذكرة الى العمل المشترك في إعداد الدراسات والسياسات مثل دراسة الأثر الاقتصادي الذي أحدثه فيروس كورونا المستجد COVID-19 على الاقتصاد الأردني، وعلى الشركات، والأسر وعمال المياومة بهدف المساهمة في التعافي والوصول إلى التعافي الجيد، وكذلك نشر الوعي الاحصائي وكيفية التعامل مع البيانات. وسيعمل الطرفان مع الشباب ضمن سلسلة من برامج حوارية لتعزيز الثقافة الاقتصادية لديهم وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة، وتحقيق مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

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