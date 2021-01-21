سكر يقود الزرقا لتخطي عقبة بتروجت بالقسم الثاني

الخميس 21/يناير/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي


تمكن فريق الزرقا من اقتناص فوزا غاليا خارج ملعبة على حساب مضيفة بتروجت بهدف دون مقابل في المواجهة التي اقيمت الخميس في افتتاح الاسبوع العاشر للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني.

خاض الزرقا المباراة بتشكيل ضم عبد الرحمن رخا وعوض الله محمد ومحمد بدير مانجا وأحمد امين وعبد العليم عوكل وريتشارد وسكر وسعد جمال وباسم عادل وحسام بركات وأحمد سمير .

وتواجد بين البدلاء، عبدة رجب وأحمد عبد الفتاح راموس ومصطفي حمودة ومحمد شعبان وكيزمان ونانا والإفريقي ريتشارد .

جاء هدف الفوز الزرقا في منتصف الشوط الثاني عن طريق احمد عصام سكر الوافد الجديد من الدوري التايلاندي من عرضية باسم عادل. .

الفوز رفع رصيد الزرقا إلى 11 نقطة ليقفز للمركز العاشر وتجمد رصيد بتروجت عند 12 نقطة بالمركز السابع .

وأدار اللقاء الحكم محمد ابو خاطر عاونه طارق كامل ومحمد الزناري .

ويقام غدا الجمعه ستة لقاءات هم السكة مع النصر وطنطا مع زد والنجوم مع بورتو والترسانة مع سرس ومنتخب السويس مع الداخلية.

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 19 نقطة
2- منتخب السويس 17 نقطة
3- الداخلية 14 نقطة
4- كوكاكولا 13 نقطة
5- الترسانة 13 نقطة
6- زد 13 نقطة
7- بتروجت 12 نقطة
8- المريخ 12 نقطة
9- سرس الليان 12 نقطة
10- الزرقا 11 نقطة
11- القناة 10 نقاط
12- النصر 9 نقاط
13- النجوم 8 نقاط
14- السكة 8 نقاط
15- جمهورية شبين 7 نقاط
16- طنطا 6 نقاط



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