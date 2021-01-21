مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 24 طنًا من التمور في إقليم بنادر الصومالي

الخميس 21/يناير/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 24 طنًا من التمور للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين بمديريتي طركينلي وجزيرة بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 18.000 فرد.

 

وقدم مدير المشاريع بالبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال الدكتور أحمد فارح موسى الشكر للمملكة ممثلة بالمركز على دوره الحيوي في إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها ودعم أبناء الشعب الصومالي.

 

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 300 طن من التمور على المحتاجين واللاجئين في الصومال.

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