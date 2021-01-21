لتحقيق انضباط حركة التوك توك على الطرق العامة بمدن الدقهلية ودراسة لتطبيق مقترح استبدال التوك توك بالسيارة سوزوكى

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومسئولى قطاعات المرور والمرافق، لاستعراض ومناقشة الاجراءات الواجب تنفيذها حيال ضبط حركة مركبات التوك توك بنطاق المدن والمراكز والقرى بنطاق المحافظة.





بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، والعميد ممدوح الحصى مدير الادارة العامة للمرور، والعميد وائل الشربينى مدير شرطة المرافق ومقدم عمرو الشربينى وكيل ادارة المرور بالدقهلية.



وجه محافظ الدقهلية لسرعة التنسيق للوحدات المحلية بنطاق المحافظة مع الادارة العامة للمرور وادارة المرافق للعمل على تحقيق الانضباط لحركة التوك توك بين الطرق العامة بالمدن بنطاق المحافظة، وذلك من خلال حصر كافة المشكلات المتعلقة بمركبات التوك توك بنطاق المدن والمراكز والقرى وتخاذ الاجراءات اللازمة لترخيص مركبات التوك توك وتنفيذ اجراء لتمييز المركبات نطاق كل وحدة محلية سواء من خلال لون محدد لكل مركز او من خلال ترقيم يخص المركبات داخل المركز لسهولة الضبط للمخالفين المتنقلين بين المدن على الطرق العامة والرئيسية، وان تقوم الوحدات المحلية بتخصيص مكان داخل كل مدينة ليتجمع به اصحاب التكاتك لسرعة الترخيص والترقيم واعطائه اللون الخاص به، وان تقوم الوحدة المحلية بتوفير مكان اخر "حضانة" لايداع المركبات التى تم القبض عليها لمخالفتها.



واشار المحافظ ان ادارة المرور بجميع فروعها بالمراكز والمدن هى المعنية بحركة انضباط الشوارع والمركبات بها، مركدا على تكثيف الحملات المرورية وتشديد الرقابة المرورية بمنع انتقال مركبات التوك توك على الطرق العامة بالمدن وذلك بتطبيق الغرامات المقررة التى تبلغ 2000 جنيه لاول مره وان يتم مصادرة المركبة فورا حال تكرار المخالفة،وعلى الجانب الاخر وجه المحافظ لاعداد دراسة شاملة لتطبيق مقترح استبدال التوك توك بسارة سوزوكى فان وذلك بمساهمة الجهات المانحة مشيرا انه بتنفيذ هذه المنظومة سيتم القضاء نهائيا على كافة مشكلات التوك توك بنطاق المحافظة.



وخلال الاجتماع وجه محافظ الدقهلية ضرورة التفاعل والتجاوب الفورى مع شكاوى المواطنين من قبل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وذلك بالتنسيق الدائم والمستمر مع ادارة الدعم الفنى وسرعة الرد على الشكاوى خاصة التى ترد على الصفحة الرسمية للمحافظة..

وفى نهاية الاجتماع قال"مختار" اننا جميعا ومن خلال الجهاز التنفيذى نعمل من اجل صالح المواطنين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم وحل مشكلاتهم.



تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن انضباط حركة التوك توك علي الطرق العامة بالمدن،ففى محافظة الدقهلية