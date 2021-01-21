نجم بوروسيا دورتموند يُعزز صفوف منتخب تونس

الخميس 21/يناير/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أهلية المدافع الشاب رمزي الفرجاني لحمل ألوانه في المستقبل، بعد نيل موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال الاتحاد في بيان "بعد موافقة اللاعب وطلب الجامعة، الاتحاد الدولي يوافق على التأهيل الرسمي لرمزي الفرجاني للعب للمنتخب الوطني".

وكان الفرجاني المزدوج الجنسية والمولود عام 2001 قد شارك سابقاً مع الفئات العمرية لمنتخب ألمانيا.

وتابع الاتحاد التونسي "يشغل الفرجاني خطة (مركز) قلب دفاع. وتكوّن في فريق كايزرسلاوترن قبل الالتحاق بفريق بوروسيا دورتموند، وتدرج بين مختلف الأصناف في هذا الفريق. فمرحباً به في المنتخب الوطني".

وكان الفرجاني توّج ببطولة ألمانيا مع دورتموند في فئتي دون 17 سنة ودون 19 سنة.

وعبر الفرجاني عن فخره بتلك الخطوة "صحيح أنني لا أتكلم العربية، لكن يمكن أن نتفاهم بالإنكليزية أو الفرنسية".

وسيكون الفرجاني قادراً على المشاركة مع منتخب تونس للشباب، في نهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب المقررة في موريتانيا 2021.

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