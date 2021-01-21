كيفية الحفاظ على الكولاجين في البشرة

الخميس 21/يناير/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
الكولاجين هو مادة متوافرة عادة في طبقة معينة من البشرة تضمن نعومتها وليونتها، ومن هنا نكشف عن خطوات الحفاظ على الكولاجين داخل البشرة.. وهي كالتالي:

الخطوة الاولى: التوقف عن التدخين فالتبغ عدو البشرة الاول، اذ يساعد في تقليل افراز مادة الكولاجين.

الخطوة الثانية: استخدام كريم الوقاية من الشمس يوميا. فالتعرض لاشعة الشمس يوميا من دون اي حماية يؤذي بشرتك ويحرمها من الكولاجين.

الخطوة الثالثة: الفيتامين سي. يعتبر المكون الاساسي الذي يساعد في افراز الكولاجين. كما يساهم في محاربة التجاعيد وتعزيز متانة البشرة. 

الخطوة الرابعة: تناول الأطعمة الغنية بأحماض ألفا هيدروكسي المعروفة أيضا باسم AHAs. تم العثور على هذه المادة في عدد من انواع الخضار والفواكه، اهمها العنب والاناناس والبرتقال. تعمل هذه الأحماض على التخلص من خلايا الجلد القديمة، وتساعد في محاربة التجاعيد وتأخير شيخوخة الجلد.

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