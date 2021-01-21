تأجيل النطق بالحكم على الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص بالشرقية

الخميس 21/يناير/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
سمر السيد
قررت محكمة جنح الزقازيق، اليوم، تأجيل مد أجل جلسة النطق على الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص في الزقازيق لجلسة 25 فبراير القادم.

وكانت محكمة جنح ثان الزقازيق قررت إخلاء سبيل الطبيب على ذمة القضية وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكان اللواء ابراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود بلاغًا لقسم شرطة ثان الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عامًا، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع، لاتهامه بارتكاب «فعل غير أخلاقي» داخل الميكروباص. وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب فعل غير أخلاقي، في أثناء استقلال الميكروباص، ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه.

وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، لكنه لم يستجب، ما دفعها إلى رفع صوتها لإثارة انتباه باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين تحفظوا عليه لحين حضور الشرطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يتم تجديد حبسه لمدة 15 يومًا، ثم أمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيله، قبل أن توافق غرفة المشورة على استئناف النيابة. ثم قررت المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية.

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