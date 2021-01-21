التعادل الإيجابى يحسم ديربى الدقهلية بين دكرنس والمنصورة

الخميس 21/يناير/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


إنتهى قبل لحظات اللقاء المثير بين دكرنس وضيفه المنصورة بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما ضمن مباريات الجولة التاسعة بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى .

بدأ دكرنس اللقاء بتشكيل مكون من:

محمد العربي ، عادل ادهم ، عماد حلمي ، احمد حاتم ، محمد حمودة ، محمد فوزي ، مواندا ، حميدة علي ، احمد جمعة ، محمد ظريف ، فالو.

بينما بدأ المنصورة بتشكيل مكون من:

عاطف نصحي ، محمد نجاتي ، وائل السعدني ، عبد الرحمن حسان ، شاكر اشرف ، احمد عبدالعال دونجا ، هاني الطامي ، حازم هاني ، محمد عادل تيجانا ، جلال الشرقاوي ، محروس بومبه.

تقدم دكرنس أولا عن طريق أحمد جمعه ثم أدرك المنصورة التعادل بالنيران الصديقة من مدافع دكرنس عماد حلمى قبل أن يضيف هانى الطامى الهدف الثانى قبل نهاية الشوط الأول

فى الشوط الثانى حاول دكرنس جاهدا من أجب العودة فى نتيجة اللقاء ونجح فى ذلك بعدما تمكن البديل محمد رمضان "حله" من إدراك التعادل لأصحاب الضيافة بهدف ثانى.

وشهدت نهاية المباراة أحداث مؤسفة بعدما قام المدير الفنى للمنصورة ياسر عبدالواحد بالنزول لأرضية الملعب أثناء سير المباراة والتعدى على أحد لاعبى دكرنس مما أدى لإشتباكات بين الجانبين قبل نهاية المباراة بدقائق وبعد نهايتها.

أدار المباراة تحكيميا صبري ابراهيم وعاونه كلا من شريف عبدالله ، أحمد شاهين ، حسن محمود "حكم رابع".

تلك النتيجة رفعت رصيد دكرنس للنقطة العاشرة بينما إرتفع رصيد المنصورة للنقطة التاسعة.

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