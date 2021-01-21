برلمانيون: بيان وزير قطاع الأعمال لا يمت للواقع بصلة



وأضاف مخاطبا الوزير: "من عام 2014 حتى عام 2017 تم تنفيذ 600 مشروع قومي اقل مشروع أكبر من 3 أو 4 شركات من الشركات التابعة لك عاوزين عمل وياريت نقتدي بالقيادة السياسية وفي سرعة الخطي وعندنا مشكلة في وزارة قطاع الأعمال ونريد حل يرضي المواطنين أو نقول احنا دولة مش منتجة".



ومن جانبه أكد النائب عمر درويش ان شركة الحديد والصلب تحتاج متطلبات أساسية لإنتاج منتج نهائي والازمة في فمم الكوك، مضيفا ان تصفية شركة الحديد والصلب امر سيقف التاريخ امامه ولن يغفر التاريخ لكل من يشارك في هذا الامر.



وقال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: " التاريخ لن يرحم " وكان يجب تطوير الشركة وانقاذها وهناك 7500 عامل يتضررون من هذا القرار.



انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب قرار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الخاص بتصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، بحضور وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، وذلك لعرض برنامج وزارته تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.وقال النائب محمد السلاب عضو مجلس النواب تعقيبا على البيان الذي القاه وزير قطاع الأعمال العام بخصوص الموقف التنفيذي لبرنامج الوزارة، إنه كان يجب البحث عن حلول مثلة شراكة القطاع الخاص، سائلا الوزير "هل قلت أن المصانع ليست اصنام تعبد؟ ".وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل: بيان الوزير لايمت بصلة للواقع والبيان مجرد حبر على ورق وكلنا كنواب عندنا الف شكوى من وزارة قطاع الأعمال.